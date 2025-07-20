Шеф-повар Фрэнк Прото поделился секретным ингредиентом, который поможет приготовить яичницу с жидким желтком. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Как приготовить яичницу с жидким желтком?

По словам Прото, для этого нужно не так много – много сливочного масла и держать температуру под контролем. прежде всего нужно также, чтобы все, что может понадобиться, было под рукой.

Это нужно, чтобы не терять времени на поиск чего-то уже во время приготовления.

Кроме этого, понадобится также сковорода с антипригарной поверхностью. Ее нужно поставить на средний огонь и добавить туда немного сливочного масла.



Секрет приготовления – в большом количестве сливочного масла / Фото Pexels

После того, как сковорода нагреется, а масло расплавится, туда нужно разбить яйца и добавить к ним любимые специи.

В чем секрет приготовления?

На этом этапе шеф-повар раскрыл главный секрет приготовления. Нужно взять еще один кусочек сливочного масла и начать смазывать им белок. При этом желток задевать не стоит.

По его словам, это идеальная формула яичницы с жидким желтком.

К слову. Кейтлин, основательница Modern Vintage Cooking, рекомендует жарить яйца, добавляя каплю воды на сковороду вместо масла или масла, что называется "обжаривание на пару". Метод "обжаривания на пару" предотвращает пережаривание яиц и позволяет получить консистенцию между яйцом-пашот и жареным, занимая не более 5 минут.

