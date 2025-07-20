Секрет яичницы с жидким желтком: шеф-повар объяснил, как правильно ее готовить
- Шеф-повар Фрэнк Прото рекомендует использовать много сливочного масла и контролировать температуру для приготовления яичницы с жидким желтком.
- Кейтлин, основательница Modern Vintage Cooking, советует жарить яйца, добавляя каплю воды на сковороду вместо масла, для "обжаривания на пару".
Для того, чтобы приготовить яичницу нужно знать много нюансов. В частности, для того, чтобы желток остался жидким.
Шеф-повар Фрэнк Прото поделился секретным ингредиентом, который поможет приготовить яичницу с жидким желтком. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.
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Как приготовить яичницу с жидким желтком?
По словам Прото, для этого нужно не так много – много сливочного масла и держать температуру под контролем. прежде всего нужно также, чтобы все, что может понадобиться, было под рукой.
Это нужно, чтобы не терять времени на поиск чего-то уже во время приготовления.
Кроме этого, понадобится также сковорода с антипригарной поверхностью. Ее нужно поставить на средний огонь и добавить туда немного сливочного масла.
Секрет приготовления – в большом количестве сливочного масла / Фото Pexels
После того, как сковорода нагреется, а масло расплавится, туда нужно разбить яйца и добавить к ним любимые специи.
В чем секрет приготовления?
На этом этапе шеф-повар раскрыл главный секрет приготовления. Нужно взять еще один кусочек сливочного масла и начать смазывать им белок. При этом желток задевать не стоит.
По его словам, это идеальная формула яичницы с жидким желтком.
К слову. Кейтлин, основательница Modern Vintage Cooking, рекомендует жарить яйца, добавляя каплю воды на сковороду вместо масла или масла, что называется "обжаривание на пару". Метод "обжаривания на пару" предотвращает пережаривание яиц и позволяет получить консистенцию между яйцом-пашот и жареным, занимая не более 5 минут.