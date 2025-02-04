Кулинарный эксперт Келли Скотт поделилась секретами приготовления идеальной яичницы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Правила приготовления яичницы

По словам Келли, жарить яйца нужно на сковороде с антипригарным покрытием, добавляя масло. Это гарантирует, что блюдо будет получаться идеальным каждый раз.

Как только масло начнет пениться, следует разбить в него яйцо.

Всегда готовьте яичницу на среднем или слабом огне, чтобы избежать хрустящих краев,

– советует шеф-повар.

Как достичь желаемой консистенции желтка

Жидкий желток – жарьте яйцо, пока белок полностью не схватится, но не переворачивайте его. Слегка поджаренный желток – осторожно переверните яичницу и держите на огне еще 10 секунд. Средняя степень прожарки – переверните яйцо и готовьте около минуты. Желток будет иметь нежную, "джемовую" текстуру.



Яичницу можно приготовить с разным желтком / Фото Pexels

Полностью прожаренный желток – после переворачивания раздавите желток и дайте ему хорошо прожариться.

Благодаря этим простым советам каждый сможет приготовить идеальную яичницу в соответствии со своими предпочтениями.