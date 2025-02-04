Секреты яичницы с идеальным желтком: шеф-повар объяснила, что нужно добавить в блюдо

В мире существует множество способов приготовить яичницу. Каждый может выбрать рецепт на свой вкус.

Кулинарный эксперт Келли Скотт поделилась секретами приготовления идеальной яичницы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Правила приготовления яичницы

По словам Келли, жарить яйца нужно на сковороде с антипригарным покрытием, добавляя масло. Это гарантирует, что блюдо будет получаться идеальным каждый раз.

Как только масло начнет пениться, следует разбить в него яйцо.

Всегда готовьте яичницу на среднем или слабом огне, чтобы избежать хрустящих краев,

– советует шеф-повар.

Как достичь желаемой консистенции желтка

Жидкий желток – жарьте яйцо, пока белок полностью не схватится, но не переворачивайте его. Слегка поджаренный желток – осторожно переверните яичницу и держите на огне еще 10 секунд. Средняя степень прожарки – переверните яйцо и готовьте около минуты. Желток будет иметь нежную, "джемовую" текстуру.



Яичницу можно приготовить с разным желтком / Фото Pexels

Полностью прожаренный желток – после переворачивания раздавите желток и дайте ему хорошо прожариться.

Благодаря этим простым советам каждый сможет приготовить идеальную яичницу в соответствии со своими предпочтениями.