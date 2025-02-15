Шеф-повар рассказал лайфхак, как легко приготовить яйцо пашот

Яйца, приготовленные различными способами, часто являются отличными завтраками или дополнениями к ним. В частности, иногда готовят яйцо пашот, однако важно сделать это правильно.

Яйцо пашот - популярное блюдо для завтрака, которое отмечается нежной текстурой и деликатным вкусом. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Fallow.

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Как приготовить яйцо пашот

Хотя приготовление кажется простым, многие сталкиваются с трудностями, пытаясь сварить яйцо без скорлупы в воде.



Нужно правильно сварить яйцо / Фото Pexels

Шеф-повар лондонского ресторана Fallow поделился простым лайфхаком, который поможет достичь идеального результата. Главный секрет – добавить в воду немного уксуса. Варить яйцо нужно при температуре 85-90 градусов в течение трех минут, а после этого сразу погрузить его в ледяную воду.

Шеф также отмечает, что многие ошибочно считают, будто для правильного приготовления яйца пашот необходимо помешивать воду, создавая водоворот. По его словам, этот метод может быть полезным, если не использовать уксус, но сам он всегда добавляет его для идеальной консистенции.