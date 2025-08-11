Существует очень много способов приготовить яйца. В частности, можно сделать омлет, но для этого нужно учесть несколько нюансов.

Шеф-повар Эллис Барри объяснил, в чем секрет идеального омлета и как его приготовить. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Как приготовить омлет?

По его словам, нужно использовать два несколько нетипичных ингредиента для омлета. Речь идет о сыре и шпинате. Повар убеждает, что именно это придаст блюду особый вкус.

Также важно то, на чем жарить омлет. Элис Барри советует использовать не масло, а сливочное масло. Сначала стоит поставить сковороду на огонь и расплавить на ней масло. После этого нужно пожарить шпинат и добавить к нему специи.



Важно жарить яйца на сливочном масле / Фото Pexels

Затем его необходимо убрать со сковородки. Затем нужно взбить яйца в отдельной миске до получения однородной консистенции. Затем смесь следует вылить на разогретую сковороду. Также добавить сливочное масло. Чтобы обеспечить равномерное распределение, рекомендуется слегка наклонить сковородку. Смесь стоит оставить на 20 секунд и не трогать ее в это время.

Далее нужно выбивать яичницу к центру сковороды. Элис Барри также отметил, что сковороду надо встряхивать. Пока омлет остается слегка жидковатым, рекомендуется посыпать его сверху тертым сыром и шпинатом.

К слову, шеф-повар Фрэнк Прото рекомендует использовать много сливочного масла и контролировать температуру для приготовления яичницы с жидким желтком.