Чтобы быстро созреть авокадо для приготовления вкусного блюда, можно воспользоваться простым лайфхаком с духовкой. Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также Что делать, если во время варки яйца трескаются: простой лайфхак, чтобы этого предотвратить

Это займет всего 10 минут

Если у вас есть недозрелый, но не полностью твердый авокадо, разогрейте духовку до 90 – 95 градусов. Заверните плод в фольгу, плотно закрыв его, и положите в форму для запекания. Нагрев будет способствовать высвобождению газа, который ускоряет процесс созревания.

Через 10 минут (или чуть больше, если авокадо очень твердый) выньте плод из духовки, оставив его в фольге для полного остывания. Когда авокадо остынет, разрежьте его, удалите косточку и используйте для салата, бутерброда или другого блюда.

Если авокадо очень твердый

Если авокадо полностью твердый, этот метод не подойдет. В таком случае можно использовать другой трюк с яблоком и бумажным пакетом.

Поместите авокадо и яблоко в бумажный пакет с несколькими небольшими отверстиями, сделанными зубочисткой. Оставьте пакет при комнатной температуре на 72 часа. Яблоко выделяет этилен – газ, который ускоряет созревание плодов, – и через несколько дней авокадо станет нежным и готовым к употреблению.