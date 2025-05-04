В TikTok набирает популярность тренд на антикризисную кухню – простую и доступную еду, которую готовили в периоды экономических трудностей. Подробнее об этом рассказывает 24 Канал.

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Что это за тренд

Пользовательница @kikirough (Кики Раф) опубликовала видео с рецептом пирога из 1930-х. Он не содержит молока, масла и яиц – ингредиентов, которые были в дефиците во время Великой депрессии.

Если это ваш первый опыт бедности – я Кики, и я вас проведу,

– сказала она.

Что это за рецепт: смотрите видео

Это вызвало эмоциональный отклик и сделало ее ролик вирусным. В центре внимания сейчас не идеальные блюда для красивых фото, а настоящая жизнь, в которой важно уметь вкусно готовить даже с минимальным бюджетом.

Огромное количество людей ищет, как сэкономить на еде, однако одновременно не жертвовать вкусом блюда ради этого.

К слову, Тарас Шевченко имел большой аппетит и любил разнообразные блюда, среди которых кофейня, икра, устрицы, борщ, сушеные караси и украинские колбасы.