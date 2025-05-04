Есть, как во время Великой депрессии: как в ТикТок запустили тренд на экономию на еде
- Цены на продукты растут быстро, что заставляет людей искать способы экономии и использовать различные лайфхаки.
- В TikTok популярный тренд на антикризисную кухню, в частности на простые блюда, которые готовили во время экономических трудностей, такие как пирог из 1930-х без молока, масла и яиц.
Цены на продукты растут невероятно быстро. Это заставляет людей креативно подходить к вопросу экономии, поэтому они прибегают к различным лайфхакам.
В TikTok набирает популярность тренд на антикризисную кухню – простую и доступную еду, которую готовили в периоды экономических трудностей. Подробнее об этом рассказывает 24 Канал.
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Что это за тренд
Пользовательница @kikirough (Кики Раф) опубликовала видео с рецептом пирога из 1930-х. Он не содержит молока, масла и яиц – ингредиентов, которые были в дефиците во время Великой депрессии.
Если это ваш первый опыт бедности – я Кики, и я вас проведу,
– сказала она.
Что это за рецепт: смотрите видео
Это вызвало эмоциональный отклик и сделало ее ролик вирусным. В центре внимания сейчас не идеальные блюда для красивых фото, а настоящая жизнь, в которой важно уметь вкусно готовить даже с минимальным бюджетом.
Огромное количество людей ищет, как сэкономить на еде, однако одновременно не жертвовать вкусом блюда ради этого.
К слову, Тарас Шевченко имел большой аппетит и любил разнообразные блюда, среди которых кофейня, икра, устрицы, борщ, сушеные караси и украинские колбасы.