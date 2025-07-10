Эксперты предложили альтернативу вареному картофелю: почему стоит готовить его иначе

Кажется, что сварить картофель очень просто, однако на самом деле это совсем не так. Кулинары рассказали, как сделать это быстро и без лишних движений.

Кулинарные эксперты из Epicurious и Epi Test Kitchen объяснили, что картофель не обязательно варить, ведь этому есть альтернатива. об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Mirror.

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Как приготовить картофель

По словам экспертов, приготовить картофель можно на пару. Это более быстрая и здоровая версия сваренного блюда. Это довольно сильно сохранит ваше время, ведь не нужно ждать, пока закипит вода, в которой должен вариться картофель. Также это позволит лучше сохранить вкусовые качества.

Для такого варианта приготовления картофеля также нужно меньше воды. В общем, понадобится только корзина для картофеля и совсем немного жидкости.



Картофель можно приготовить на пару / Фото Pexels

Картофель можно чистить, а можно тщательно промыть и оставить кожуру. После этого его следует нарезать примерно одинаковыми кусочками для равномерного приготовления.

Совсем немного воды нужно налить в кастрюлю и оставить ее кипятиться – это займет примерно 10 минут. После этого картофель нужно выложить на корзину для приготовления на пару.

Она будет готовой, когда станет мягкой. Добавить вкуса можно с помощью специй. их следует добавить уже после приготовления.

К слову, воду из-под макарон можно использовать как ингредиент в других блюдах, например, для улучшения вкуса и текстуры яичницы. Чтобы яичница не стала водянистой, важно придерживаться правильных пропорций: на два яйца добавлять 1 – 2 ложки воды из-под макарон.