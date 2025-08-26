Не с хлебом и чесноком: каким необычным способом украинская шляхта ела сало 400 лет назад
- Украинская шляхта в 17 веке потребляла сало довольно изысканным способом.
- Это блюдо считали деликатесом.
Украинская шляхта не просто ела сало, а превращала его в настоящий деликатес. Она имела свой особый рецепт приготовления главного национального продукта.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео украинского историка и председателя Института национальной памяти Александра Алферова на YouTube.
Как украинская шляхта ела сало в 17 веке?
Украинское сало всегда было больше, чем просто еда. Мало кто знает, но в 17 веке представители шляхты имели свой особый способ его потребления.
Алферов рассказал, что французский инженер и картограф Гийом Левассер де Боплан, который оставил не только подробные карты Украины и описания ее жизни, но и зафиксировал то, как украинская шляхта ела сало.
Сало / Фото Pexels
Согласно описаниям Боплана, шляхта отрезала часть сваренного сала, нарезала его на маленькие кубики размером с игральную кость и ела вместе с нежным гороховым пюре. Это блюдо считали настоящим деликатесом и настолько любили, что глотали его без жевания.
К слову, известно, что рацион рядовых казаков состоял преимущественно из каш. В то же время для казацкой старшины подавали более изысканные блюда и столовые приборы.