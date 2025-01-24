Известный кулинар Гордон Рамзи поделился простым советом, как предотвратить потемнение картофеля и авокадо. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Какой секретный ингредиент спасет вид картофеля и авокадо

Крахмал, содержащийся в картофеле, вступает в контакт с кислородом воздуха, вызывая химическую реакцию, которая приводит к изменению цвета на коричневый. В случае авокадо и многих других фруктов полифенолоксидаза изменяет химическую структуру фенолов под воздействием кислорода.

Гордон Рамзи решил поделиться советом, как предотвратить окисление. Он сказал, что картофель, яблоки и авокадо следует залить водой с выжатым лимоном. Тогда они не станут коричневыми при нарезании.

"Кислотность предотвращает окисление мякоти, что приводит к изменению цвета", – объяснил кулинар.

Лимонный сок предотвращает окисление, поскольку содержит лимонную кислоту, которая действует как природный антиоксидант, эффективно реагируя с кислородом воздуха раньше, чем природные ферменты фруктов, предотвращая таким образом побурение и изменение цвета.

Сок лайма и клюквенный сок настолько же эффективны, как и кислый сок, который должен иметь рН менее трех.