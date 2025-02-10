Нужно учитывать все нюансы: в какой воде лучше варить яйца

Вареные яйца часто являются дополнением к различным приемам пищи. При этом важно правильно их сварить, чтобы блюдо точно получилось вкусным.

На первый взгляд, нет ничего проще, чем сварить яйца, однако многие люди все равно имеет с этим трудности. Поэтому 24 Канал расскажет обо всех тонкостях процесса.

Смотрите также Как быстро почистить чеснок: кулинарный блогер проверил новый лайфхак и результат удивляет

Холодная или горячая вода

Чтобы яйца не трескались во время приготовления и легко очищались, стоит придерживаться нескольких важных правил.

Существует два основных метода варки яиц: в холодной и горячей воде. Выбор зависит от температуры хранения продукта.

Если яйца были в холодильнике, кладите их в холодную воду. Если они полежали при комнатной температуре хотя бы час, лучше использовать горячую воду.

Варка яиц в холодной воде

Этот метод является самым распространенным. Сначала яйца нужно хорошо промыть, погрузить в кастрюлю с холодной водой и поставить на средний огонь.

Время приготовления после закипания воды:

Всмятку – 2 минуты, затем уменьшить огонь.

"В мешочек" – 4 минуты.

Круто – 7 минут, уменьшив огонь.

Варка яиц в горячей воде

Если яйца имеют комнатную температуру, их можно погружать в кипящую воду. Главное правило – не класть в кипяток яйца прямо из холодильника, иначе они могут потрескаться.



Яйца можно варить и в холодной воде и в кипятке / Фото Pexels

Время приготовления:

Некруто – варить 1 минуту, снять с огня и накрыть крышкой на 4-5 минут.

"В мешочек" – варить 2 минуты, снять с огня и накрыть на 7 минут.

Круто – варить 4 минуты на умеренном огне.

Чтобы яйца легко очищались, после варки обдайте их холодной водой. Некоторые хозяйки перед варкой прокалывают скорлупу с тупой стороны, чтобы легче снималась пленка. Добавление ложки соли в воду поможет предотвратить растрескивание скорлупы.