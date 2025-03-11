Батат происходит из Колумбии и Перу, откуда распространился по всему миру, в том числе и в Украину. Как вырастить батат рассадным способом рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Флористикс".

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Как посеять батат

Картофель батат обычно размножают проращиванием клубней, поскольку в наших условиях растение цветет редко и семян не образует. Однако можно приобрести семена батата и посеять его не в открытый грунт, а на рассаду. Семена батата имеют почти стопроцентную прорастаемость.

Батат сеют в конце января или в начале февраля. Перед посевом семена помещают на сутки в теплую воду, после чего обеззараживают. После обработки семена просушивают.

Субстрат для выращивания рассады батата должен быть плодородным и рыхлым. Например, хорошо подойдет для этой цели почвенная смесь из перегноя, дерновой земли и песка в равных частях.



Как посеять батат / Фото "Флористикс"

Не используйте для посева огородную землю, ведь в ней недостаточно питательных веществ, и она может быть заражена яйцами насекомых и болезнетворными микроорганизмами. Субстрат перед посевом семян нужно дезинфицировать прокаливанием в духовке или прогревом в микроволновой печи.

Семена батата углубляют во влажный субстрат на 1,5 – 2 сантиметра, после чего поверхность слегка уплотняют и поливают. Затем посевы накрывают пленкой или стеклом и удерживают их до появления всходов в хорошо освещенном и проветриваемом месте при температуре 18 – 20 ºC.

Кстати. Замечательным решение является выращивание дома комнатного горького перца. Если придерживаться простых правил, то можно получить богатый урожай комнатного перца.

Как ухаживать за рассадой батата

Выращивание батата в рассадный период требует прежде всего создания для сеянцев оптимального температурного режима в пределах 20 – 30 ºC.

Поливают рассаду батата регулярно, но умеренно: растение любит влажную, однако жидкой грязи в корнях не переносит. Для увлажнения субстрата используют отстоянную в течение суток воду комнатной температуры.

Поливайте сеянцы нужно только тогда, когда просохнет верхний слой субстрата. Помещение следует регулярно проветривать, однако нельзя допускать возникновения сквозняков. Проветривание лучше всего осуществлять сразу после поливания.



Как ухаживать за рассадой батата / Фото "Флористикс"

Когда рассада батата достигнет в высоту 15 сантиметров и на каждом сеянце сформируется по 4 – 5 междоузлий, можно приступать к закалочным процедурам, имеющих целью приучить растения к воздействию природных факторов.

Рассаду следует ежедневно в течение двух недель выносить на открытый воздух. Сначала ненадолго – на 20 – 30 минут, но постепенно продолжительность процедуры увеличивают до тех пор, пока саженцы батата не смогут находиться на открытом воздухе круглосуточно.

Когда сажать батат в грунт

Высаживают рассаду батата на грядку, когда температура воздуха прочно установится на отметке 20ºC, а почва прогреется до 15 ºC. В Украине, особенно в ее южных районах, высаживать сеянцы на огород можно уже в конце апреля.

Батат лучше всего растет на открытых солнечных участках, защищенных от сильного ветра.



Когда сажать батат в грунт / Фото "Флористикс"

Оптимальный грунт для растения – супесчаный или суглинистый, с низкой кислотностью и высоким содержанием азота, хотя батат может расти и на других почвах.

Как сажать батат в открытый грунт

Сеянцы высаживают в ямки глубиной около 15 сантиметров, выкопанные на расстоянии 40 сантиметров в ряду при междурядьях 70 сантиметров.

Сеянцы заглубляют так, чтобы два нижних междоузлия оказались под землей. Для успешного укоренения с рассады удаляют почти все листья, оставив только 1 – 2 пары верхних.

После посадки поверхность грядки уплотняют, поливают, а каждый сеянец накрывают стеклянной банкой или прозрачной пластиковой бутылкой с обрезанным горлышком.

Когда на сеянцах начнут появляться новые листья, покрытие снимают.