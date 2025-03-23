Как вырастить хурму из косточки дома: советы для успешного результата

Выращивание хурмы из косточки это сложная задача, но если следовать определенным рекомендациям, то это вполне возможно. Более того, при должном уходе хурма из косточки может даже родить на подоконнике.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Главред".

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Как подготовить косточку к проращиванию

Первым шагом является покупка хурмы. Выбирайте плоды, которые не являются перезрелыми или перемороженными, такие часто встречаются на прилавках. Идеальный вариант – это не совсем спелый фрукт, который созреет в домашних условиях в тепле.

Когда хурма созреет – вытащите косточку, тщательно промойте и высушите. Лучше подготовить несколько косточек из разных плодов – это повысит шансы на прорастание.

Косточку хурмы перед проращиванием нужно подготовить / Фото Pexels

Следующий шаг – обеззараживание косточек перед посадкой. Это поможет защитить их от возможных болезней и вредителей. Для этого можно поместить косточки в раствор марганцовки на несколько дней или замочить их в теплой воде на несколько часов.

Важно! Если косточка непригодна для проращивания, она всплывет на поверхность.

Чтобы стимулировать прорастание, используйте сок алоэ. Выжмите его на салфетку, оберните ею косточки и положите салфетку на верхнюю полку холодильника на полтора месяца. Не забывайте периодически увлажнять салфетку водой – это закалит семена.

Как правильно посадить косточку хурмы

Перед посадкой косточку хурмы следует осторожно обработать наждачкой по бокам и сверху, стараясь не повредить ядро. Это поможет ускорить прорастание.

Для посадки косточки подходит обычный универсальный грунт. На дно горшка обязательно надо насыпать керамзит для дренажа.

Косточки размещают на поверхности, присыпают сантиметровым слоем почвы и увлажняют его. Затем нужно горшок поставить в темное и теплое место. Для создания парникового эффекта можно накрыть вазон куском стекла или пластика. Однако самый простой вариант – использовать полиэтиленовый пакет. Зимой горшок можно поставить на батарею. Заметим, что идеальное время для проращивания – ранняя весна.

Основные правила ухода:

необходимо поддерживать постоянную влажность почвы;

со стекла и пластика систематически убирать конденсат;

ростки периодически нужно проветривать, чтобы не появилась плесень;

беречь ростки от сквозняков, поскольку хурма любит тепло.

Первые ростки появятся через несколько недель после посадки. Если за это время они не прорастут, то результата уже не будет.

Важно косточку посадить правильно / Фото Pexels

Иногда косточка остается на конце ростка, и ее нужно аккуратно снять, иначе растение погибнет.

Когда ростки окрепнут и на них появятся постоянные листочки, их можно пересадить в отдельные горшки. Для этого подойдет вазон диаметром до 10 сантиметров и объемом до литра.

Пересаживать хурму следует раз в год, весной. Взрослое растение нужно пересаживать один раз в три года.

Хурма может вырасти до 1,5 метра в высоту, поэтому ее крону нужно обрезать в ширину и высоту.

Как ухаживать за деревом хурмы

Летом поставьте вазон с деревом хурмы в комнату, где будет тепло, много света и отсутствуют сквозняки. Растение необходимо регулярно поливать и обрызгивать. Важно не переусердствовать с поливом, поскольку избыток воды может привести к гибели растения.

Зимой хурму следует держать в помещении, где температура не опускается ниже 10 градусов.

Рекомендовано удобрять хурму безазотными удобрениями дважды в месяц.

Когда можно получить первые плоды

При должном уходе хурма, выращенная из косточки, зацветет дома через 5 лет. Обычно цветение приходится на середину июня.

Хурма может родить, но для этого во время цветения ее необходимо вынести на открытый воздух. При этом важно защищать дерево от попадания прямых солнечных лучей, поскольку это может привести к ожогам и гибели растения.

Хурма начнет родить через 5 лет / Фото Pexels

К слову, на домашнем подоконнике можно легко вырастить зеленый лук. Для этого нужно придерживаться нескольких советов.