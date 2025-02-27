Манго дома: как вырастить экзотическое дерево из косточки

Цветоводы все чаще выращивают экзотические растения дома. Авокадо, цитрусовые или даже мандарины уже никого не удивят, а вот способ выращивания манго из косточки известен не всем.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН.

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Как выбрать хорошее манго

Сегодня манго легко найти в любом супермаркете. Оно должно быть целым, без вмятин и повреждений, а при легком нажатии оставаться упругим. Когда манго спелое, его плодоножка обычно имеет сильный хвойный запах. Если запах имеет кислые или спиртовые нотки, фрукт начал портиться. В то же время отсутствие запаха свидетельствует о неспелости.

Чтобы ускорить созревание незрелого тропического фрукта, достаточно положить его в бумажный пакет и оставить на 3 – 5 дней. Если хотите, что манго еще быстрее созрело, можете упаковать его вместе с бананом или яблоком.

Важно выбрать хорошее манго / Фото Pexels

Как вырастить манго из косточки

Для начала стоит разрезать спелый плод и вытащить косточку. Далее ее необходимо тщательно очистить от мякоти и промыть водой. Чтобы плод пророс, саму косточку манго не рекомендуется сажать. Сначала ее разрезают ножом, а затем аккуратно извлекают семя.

Если вы не смогли разрезать косточку ножом, ее нужно замочить на несколько дней – неделю в воде. Важно помнить, что жидкость следует менять ежедневно.

После того, как вы достанете семена, их нужно продезинфицировать с помощью биофунгицида или выдержать в слабо-розовом растворе марганцовки.

Теперь семена можно сразу посадить в подготовленный грунт или выдержать его еще несколько дней во влажной среде.

Вырастить манго дома не слишком трудно / Фото Pexels

Какая для манго нужна емкость и почва

Выбирая емкость для манго, нужно учитывать, что экзотическое растение имеет достаточно длинную стержневую корневую систему, поэтому для него сразу нужно подготовить большой горшок. Заметим, что пересаживать молодой сеянец нельзя. В то же время и слишком большой горшок тоже не подойдет, ведь в нем для корней будет недостаточная аэрация из-за толщи земли.

Также не менее важно то, чтобы горшок для манго имел дренажные отверстия в поддон.

Почва для манго из косточки должна быть с нейтральной щелочной реакцией. Приобрести такой можно в специальном магазине или приготовить самостоятельно, смешав огородную землю с песком, торфом и перлитом для повышения рыхлости, водо- и воздухопроницаемости. Обязательно нужно сделать слой дренажа, который должен быть не менее 5 сантиметров. Для этого можно использовать мелкие камни, битый кирпич, керамзит.

Как долго растет манго

Сделайте в почве небольшое углубление и поместите в него пророщенные семена корнями вниз. Если они не были предварительно пророщены, посадите их ребром.

После высадки полейте почву и разместите емкость в защищенном от прямых солнечных лучей месте. Чтобы ускорить прорастание, можно создать тепличные условия. Для этого накройте емкость с семенами полиэтиленовой пленкой или стеклянной банкой (только само семя). Ежедневно это укрытие нужно будет снимать на 15 минут, чтобы семена "дышали".

Манговое деревце растет довольно быстро, постепенно на тонком стебельке будут появляться новые листочки. Сначала они будут фиолетового цвета. Далее уход за растением будет несложный: ему нужно хорошо освещенное место (лучше – южное окно), регулярный полив (1–2 раза в неделю) отстоянной водой комнатной температуры и ежедневное опрыскивание листьев.

Манговое деревце растет довольно быстро / Фото Pexels

Зимой для манго не нужно периода покоя, однако при необходимости можно обеспечить дополнительное освещение фитолампой.

Когда дерево достигнет примерно 1,5 метра в высоту, его следует ежегодно обрезать весной. В течение первых трех лет манго пересаживают раз в сезон в больший горшок, а после этого периода можно раз в три года.