Проще уже не будет: как вырастить зеленый лук на подоконнике без лишних хлопот

Зеленый лук – это не только вкусная добавка к блюдам, но и настоящий кладезь витаминов. Хорошо, что вырастить его можно просто на подоконнике, не тратя лишних денег.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН.

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Как правильно выбрать посадочный материал

Некоторые считают, что чем больше луковица, тем больше пера она даст. Однако это не совсем соответствует действительности.

Количество зелени, которую можно получить, зависит не столько от размера луковицы, сколько от количества зачатков, из которых прорастают перья. Для того, чтобы это определить достаточно срезать верхушку луковицы ножом. Если внутри есть два – три зачатка, она даст много пера.

Для выращивания зеленого лука, следует выбрать хороший посадочный материал / Фото Unsplash

Для посадки выбирайте здоровые, неповрежденные луковицы, которые уже начали прорастать. Если таких нет, можно замочить обычную луковицу в горячей воде на 30 минут. После этого снимите верхний слой шелухи и обрежьте верхушку так, чтобы остался пенек примерно 1,5 сантиметра.

Напомним, что, что в предыдущем материале мы рассказывали, как можно вырастить батат в домашних условиях. Выращивание этой культуры требует тепла, плодородной почвы и надлежащего ухода, поэтому идеально подходит для регионов с мягким климатом.

Как вырастить зеленый лук на подоконнике

Сначала выберите пластиковую емкость такого размера, чтобы она удобно разместилась на вашем подоконнике. Теперь нужно подготовить субстрат: смешайте в одинаковых порциях грунт и песок, или используйте готовый покупной вариант.

Выращивать зеленый лук дома довольно просто / Фото Unsplash

Далее необходимо насыпать подготовленный субстрат в емкость, тщательно разровняйте его и хорошо увлажните водой. Луковицы следует высаживать неглубоко, оставляя между ними достаточно места.

Поскольку лук любит тепло, стоит держать его в месте с температурой около 25 градусов. Также не забывайте регулярно поливать почву, чтобы она оставалась влажной и не пересыхала.