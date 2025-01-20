Вы всю жизнь неправильно закручивали шаурму: все намного проще

Блогер в TikTok опубликовала видео, где демонстрирует легкий способ заворачивания шаурмы. По ее словам, эта техника помогает сделать лаваш более плотным, что предотвращает его распадение во время еды.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Аню Скибу в TikTok. На видео можно увидеть, что для этого способа нужно минимум времени и движений.

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Как легко закрутить шаурму

Блогер рассказала, что была шокирована, когда увидела, как нужно правильно закручивать шаурму.

Все, что нужно – лаваш, начинка и завернуть шаурму так, как показала девушка в видео. Для этого достаточно сделать всего 3 движения.

Как правильно закручивать шаурму: смотрите видео

Все очень просто и легко,

– отмечает блогерша.

Девушка добавила, что настолько идеальной шаурмы она еще не видела в своей жизни и отметила, что готовить шаурму она теперь будет только по этому способу.