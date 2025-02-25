Диетологи объяснили, может ли чай дарить заряд энергии

Бытует мнение, что кофе дарит бодрость и возвращает энергию, однако это также может делать и чай. Важно только употреблять правильный.

Черный чай не только содержит кофеин, но и имеет дополнительные полезные свойства: помогает поддерживать энергию, улучшает концентрацию внимания и положительно влияет на настроение. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Eating Well.

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Черный чай для бодрости

Среди всех видов чая именно черный содержит больше кофеина, хотя его точное количество зависит от сорта и времени заваривания.

Диетолог Кристин Дрейер рекомендует заваривать черный чай в течение 3-5 минут, чтобы получить максимум пользы.

В отличие от кофе или энергетических напитков, которые могут вызвать чрезмерное возбуждение, черный чай содержит L-теанин – аминокислоту, что помогает смягчить некоторые эффекты кофеина.

Исследования показывают, что сочетание L-теанина и кофеина способствует улучшению памяти, концентрации и общего уровня внимания. Именно этим можно объяснить, почему у тех, кто регулярно пьет чай, риск когнитивных нарушений с возрастом ниже.

Мощный источник антиоксидантов

Черный чай содержит большое количество антиоксидантов, которые помогают уменьшить воспалительные процессы в организме и защищают от развития хронических заболеваний, в частности диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых недугов и даже определенных видов рака.

Антиоксиданты борются с вредными свободными радикалами, снижая риск развития многих болезней в будущем,

– объясняет диетолог Линдси Фенкл.

Среди ценных компонентов черного чая – полифенолы, такие как теарубигины, а также флавоноиды (катехины), которые не только обладают противовоспалительным действием, но и способствуют здоровью клеток и предотвращают развитие заболеваний.

Влияние на здоровье сердца

Благодаря высокому содержанию антиоксидантов черный чай положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Он может быть особенно полезным, если употреблять его вместо сладких напитков, содержащих большое количество сахара.

Какие чаи еще помогают взбодриться

Если вы ищете альтернативу черному чаю, вот несколько других напитков, которые помогут поддерживать энергию и концентрацию:

Йерба мате – традиционный южноамериканский напиток, улучшающий умственную деятельность и внимание. Есть данные, что мате положительно влияет на кишечный микробиом, иммунную систему и уровень энергии благодаря содержанию кофеина.



Черный чай может быть полезным / Фото Pexels

Зеленый чай – содержит примерно 29 мг кофеина на чашку (227 мл) и, как черный чай, богат L-теанин и полифенолы. Доказано, что регулярное употребление зеленого чая положительно влияет на память и когнитивные функции, особенно с возрастом.

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Матча – особый вид зеленого чая, содержащий больше антиоксидантов и кофеина, чем обычный зеленый чай. В 2-4 граммах порошка матча может содержаться от 38 до 176 мг кофеина, в зависимости от способа приготовления.

Белый чай – изготовлен из молодых чайных листьев, он сохраняет более высокую концентрацию полезных веществ. Белый чай имеет нежный вкус и содержит от 6 до 55 мг кофеина на чашку, а также антиоксиданты, способствующие концентрации внимания и общему здоровью.