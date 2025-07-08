Сообщает 24 Канал со ссылкой на Mail Online.

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Какая национальная кухня больше всего поразила путешественника

23-летний Лука Фердменгес официально побывал во всех странах мира. Свое кругосветное путешествие немец завершил 24 апреля, когда добрался до Палау.

Путешественник, который является веганом, поделился собственным рейтингом национальных кухонь. На первое место он поставил Эфиопию, назвав ее "абсолютным фаворитом".

Инджера – это удивительный рыхлый хлеб, который подается с множеством различных соусов. И кухня очень часто веганская по умолчанию,

– рассказал он.

Инджера / Фото GettyImages

Также Лука Фердменгес высоко оценил мексиканскую и ближневосточную кухни. Отдельно он отметил Израиль и Ливан. По его словам, тамошняя еда – одна из причин, почему он полюбил Тель-Авив.

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