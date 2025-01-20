Какое молоко лучше не добавлять в кофе, чтобы не испортить напиток

Кофе с молоком – любимое сочетание для многих, особенно растет популярность растительного молока. Однако не все виды подходят для сочетания с кофе.

Все больше людей отказываются от обычного молока в кофе, поскольку такое сочетание не слишком полезно. Какие еще виды молока лучше не сочетать с кофе и наоборот – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

Интересно Для чего в кофе добавляют масло: польза, о которой вы не подозревали

Какое молоко лучше не добавлять к кофе

Соевое молоко является одним из самых популярных среди растительных, однако если добавить его к кофе, оно может свернуться из-за высокой температуры. Лучше всего его использовать для приготовления холодных кофейных напитков.

Из-за низкого содержания белка и высокого уровня сахара и жира взбить кокосовое молоко до состояния пены очень сложно. Такая же проблема возникает и с гороховым молоком, хоть содержание белков и жиров в нем высокое, в отличие от кокосового.

Молоко из кешью также имеет высокое содержание жира и улучшает вкус и текстуру кофе, однако если и использовать его, то стоит помнить, что лучше в таком случае готовить напиток при более низкой температуре, ведь может измениться вкус.

А вот относительно обезжиренного миндального молока, то его тоже сложно взбить до пены, чтобы приготовить вкусное латте, однако баристы все же считают его одним из лучших вариантов для сочетания с кофе.



Многие альтернативные виды молока сложно взбивать до пены / Фото Pexels

Какое молоко стоит добавлять к кофе

Овсяное молоко имеет натуральную сладость и прекрасно подходит для сочетания с кофе. А еще его легко взбить до пены благодаря водорастворимой клетчатке, которую оно содержит. Таким образом можно сделать замечательную устойчивую пену в любимом напитке.

Также хорошим вариантом для сочетания с кофе является обычное обезжиренное молоко, хоть многим оно кажется менее насыщенным на вкус. Однако благодаря удалению жира его легко взбить в пену.

И лучшим вариантом эксперты называют цельное молоко, которое легче всего взбивать для получения пенки.