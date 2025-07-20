Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео украинского историка и председателя Института национальной памяти Александра Алферова в YouTube.
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Сколько стоил борщ в 1918 году?
По подсчетам исследователя Андрея Бойко-Гагарина, полная стоимость ингредиентов и дров для приготовления борща в 1918 году составляла 8 гривен 28 шагов.
Борщ / Фото Shutterstock
Как пояснил Алферов, по тем временам это была немалая сумма.
Тогдашний чиновник зарабатывал в среднем в день 20 – 25 гривен,
– добавил историк.
Что такое шаги
Шаги – это мелкая разменная монета, которая использовалась в денежной системе Гетманата Павла Скоропадского в 1918 году.
То есть одна порция борща могла стоить до трети ежедневного дохода, что эквивалентно примерно 300 – 400 гривнам по современным меркам.
К слову, Тарас Шевченко был известным любителем борща. Однако он должен был быть приготовленным особым образом.