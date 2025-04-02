Растворимый или заварной: ученые определили, какой кофе полезнее

Поклонники напитка годами спорят о том, какой кофе лучше – растворимый или натуральный. Ученые выяснили, какой вариант напитка является более полезным для здоровья.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на EatingWell.

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Какой кофе вреднее – раствор или заварной

В издании проанализировали несколько научных исследований, чтобы определить, какой вид кофе лучше – растворимый или заварной. Как выяснилось, оба имеют свои преимущества.

Растворимый кофе изготавливают двумя способами: высокотемпературным (выпариванием до образования кристаллов) и низкотемпературным (измельчением, замораживанием и сублимацией под вакуумом).

В общем, по своим свойствам заварной кофе не сильно отличается от растворимого. Доказано, что напиток в любом виде приносит пользу – профилактика болезней сердца, печени и мозга, улучшение концентрации, облегчение головной боли. Кофейные зерна содержат большое количество микроэлементов и витаминов.

Кофе приносит пользу в любом виде / Фото Unsplash

В чем разница между растворимым и заварным кофе

Ученые определили несколько ключевых различий между растворимым и натуральным кофе. В первом содержится меньше антиоксидантов, но больше акриламида – вещества, которое часто считают канцерогеном. Однако оно также присутствует во многих блюдах, в частности выпечке или жареной картошке, а прямая связь между его употреблением и развитием онкологических заболеваний до сих пор не доказана.

Еще одна особенность растворимого кофе – более низкое содержание кофеина. Это делает его лучшим выбором для людей, которые имеют повышенную чувствительность к этому веществу или страдают от повышенного давления. В то же время, если вы хотите получить заряд бодрости, лучше выбрать напиток из молотых зерен.

Ученые рассказали, какая разница между растворимым и заварным кофе / Фото Unsplash

В спорах о том, какой вариант напитка лучше, кофеманы часто вспоминают о вкус кофе. Все потому, что во время обработки зерна теряют часть масла, поэтому напиток быстрого приготовления кажется нам более кислым. Однако вкуснее ли от этого становится кофе – каждый решает сам.

Итак, основные недостатки растворимого кофе – меньшее количество кофеина и антиоксидантов. В то же время он не является более вредным, чем натуральный.

Ученые из Европейского журнала кардиологии рекомендуют пить 2 – 3 чашки кофе в день (независимо от способа приготовления) для уменьшения риска сердечно-сосудистых заболеваний и увеличения продолжительности жизни. Исключением являются лишь те, кто имеет индивидуальную непереносимость кофеина.

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