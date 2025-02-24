Специалисты по здоровому питанию поделились советами относительно того, какие крупы стоит включать в свой рацион, чтобы получить максимальную пользу. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на martha stewart.

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Булгур

Булгур – это зерно твердых сортов пшеницы, поэтому содержит глютен, отмечают эксперты. В то же время он является прекрасным источником витаминов группы В, магния, железа, цинка и фосфора. Благодаря высокому содержанию клетчатки булгур поддерживает здоровье пищеварительной системы. Эта крупа быстро готовится, что делает ее отличным вариантом для каш, салатов или начинок.

Бурый рис

Бурый рис содержит большое количество клетчатки, белка и антиоксидантов, которые помогают уменьшить воспалительные процессы в организме. Он также не содержит глютена, поэтому подходит людям с его непереносимостью. Бурый рис можно использовать в ризотто, супах, гарнирах или смешивать с белым рисом для сохранения легкой текстуры.

Киноа

В отличие от большинства зерновых, киноа содержит все незаменимые аминокислоты, что делает ее полноценным источником белка. Она богата железом, магний, кальций и клетчатку. Перед приготовлением киноа стоит хорошо промыть, чтобы избавиться от природных горьких веществ. Ее можно использовать как замену риса, добавлять в салаты, супы или даже десерты.



Каша может быть хорошим гарниром / Фото Pexels

Пшено

Пшено содержит полезные фитохимические соединения, поддерживающие иммунную систему. Оно также богато витаминами группы В, калий и кальций. Чтобы придать ему более насыщенный вкус, рекомендуется перед варкой слегка поджарить крупу на сухой сковороде. Пшено прекрасно подходит в супах, салатах или в виде котлет.

Овес

Овес содержит уникальный тип клетчатки – бета-глюкан, который помогает снижать уровень холестерина. Это также отличный источник белка, магния, цинка и антиоксидантов. Овес чаще всего используют в кашах, однако его можно добавлять в смузи, выпечку или даже сочетать с овощами для нестандартных блюд.

Перловка

Перловая крупа, изготовлена из ячменя, является богатым источником клетчатки, магния, витамина В3 и молибдена. Она прекрасно подходит для приготовления супов, гарниров и ризотто. Благодаря насыщенному вкусу ее можно сочетать с грибами, овощами и пряностями.

Амарант

Эта крупа не содержит глютена и является полноценным источником белка. Она богата железом, витамин В6 и цинк, который поддерживает иммунную систему. Амарант можно использовать для загущения супов, добавлять в выпечку или сочетать с медом, орехами и специями для приготовления десертов.

Включение этих круп в ежедневный рацион поможет улучшить здоровье и обогатить питание важными питательными веществами.