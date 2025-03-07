Пилот Формулы-1 готовит панкейки перед гонками: вы легко повторите его рецепт дома
Иногда кажется, что нет ничего сложного в том, чтобы пилотировать автомобиль. Однако, когда речь заходит о болидах Формулы-1, то ситуация кардинально меняется. Гонщики "королевы автоспорта" вынуждены придерживаться строгой диеты, а также много тренироваться.
Но даже в Формуле-1 бывают исключения и гонщики могут полакомиться чем-то вкусным, особенно, когда готовка – это хобби. Именно таким гонщиком является пилот команды Williams, а в прошлом гонщик Ferrari – Карлос Сайнс, пишет 24 Канал. Испанец известен своими фирменными панкейками, которые любит готовить в перерывах между гран-при.
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Как приготовить панкейки Сайнса
Приготовление блинов Карлоса Санса на самом деле простая задача. Первый шаг заключается в том, что отделить желтки от белков.
Далее нужно смешать желтки с молоком и одной чайной ложкой ванильного экстракта. В отдельной миске следует смешать муку, сахар и соль.
Как Карлос Сайнс готовит панкейки: смотрите видео
Смесь из желтков кладем в центр сухих ингредиентов и соединяем их вместе. В результате получится густое тесто.
Яичные белки плотно взбиваем и добавляем их к желтковой смеси по трети за один раз. Очень важно складывать белки аккуратно, ведь именно воздух, содержащийся в них, делает блины пышными.
Когда тесто готово, готовим по одному на антипригарной сковородке. Готовим их на среднем или медленном огне и переворачиваем через минуту.
Какие ингредиенты нужны для панкейков
- 4 яйца;
- 300 миллилитров молока;
- 1 чайная ложка ванильного экстракта;
- 300 граммов муки;
- 4 столовые ложки сахара;
- соль.
Для подачи панкейков, хотя Карлос Сайнс любит есть их без ничего, можно использовать сироп, мед, взбитые сливки, фрукты или что-то другое.
Карлос Сайнс готовит панкейки: смотрите видео