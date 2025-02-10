Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Евгения Клопотенко в Instagram.

Смотрите также Проще уже быть не может: Эктор показал, как легко приготовить кабаносы дома

Что Клопотенко рекомендует добавить в борщ

Клопотенко продолжает удивлять кулинарными экспериментами. На этот раз он предложил добавить к традиционному борщу авокадо.

Авокадо-тост или авокадо-борщ? Если второе звучит странно – значит, вы его еще не ели. Потому что как попробуете, вопрос исчезнет,

– отмечает шеф-повар.

По его словам, нужно взять спелое авокадо, нарезать его и добавить в готовый борщ на пять минут провариться. А чтобы сделать блюдо еще интереснее, он советует дополнить его разрезанным пополам вареным яйцом.

Как приготовить борщ с авокадо: смотрите видео

"Предупреждение: в следующий раз рука сама потянется за двумя авокадо. И так, это нормально", – утверждает Клопотенко.

За этот рецепт шеф-повар поблагодарил блогера Ирину Пистрюгу, которая накануне попробовала борщ с авокадо на Бали и поделилась этим в сторис Instagram.

Заметим, что в комментариях пользователи не слишком тепло восприняли такую вариацию борща. Подавляющее большинство указывает на то, что добавление экзотического фрукта только вредит традиционному украинскому блюду.