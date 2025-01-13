Ферментированные продукты имеют немало преимуществ для здоровья: улучшают пищеварение, укрепляют иммунную систему, облегчают переваривание пищи и тому подобное. Евгений Клопотенко опубликовал простой рецепт ферментированной моркови в своих соцсетях, пишет 24 Канал.

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Как приготовить ферментированную морковь

Прежде всего нужно натереть морковь или нарезать соломкой. Добавьте соль и помните руками и оставьте ферментироваться в теплом месте на 3 дня.

После этого добавьте к ней кориандр, перец и чеснок и добавьте в банку. Дайте настояться еще два дня, после чего наслаждайтесь.

Как приготовить ферментированную морковь: смотрите видео

Какие ингредиенты нужны, чтобы сделать ферментированную морковь

Морковь – 1 килограмм,

соль – 30 граммов,

чеснок – 4 зубчика,

кориандр – 1 чайная ложка,

перец черный – 1/2 чайной ложки.

Обратите внимание, что если вы хотите ферментировать морковь дома, то из соображений безопасности всегда делайте все четко по рецепту. Неправильное время брожения, неправильная температура или нестерильное оборудование, или посуда могут испортить продукт и сделать его опасным для употребления в пищу.

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