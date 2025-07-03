Некоторые проверяли блюда на содержание яда: Клопотенко признался, что готовит для мировых лидеров

Известный шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, как готовит для мировых лидеров. Он поделился, что создал особое украинское меню для дипломатических делегаций.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео Евгения Клопотенко в YouTube.

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Что Клопотенко готовит для мировых лидеров

Клопотенко поделился, что уже в течение нескольких лет готовит блюда для влиятельных мировых политиков. За это время он разработал отдельное меню, специально для иностранных делегаций.

В нем неизменно присутствуют блюда украинской кухни: борщ, качанная каша, сырники, палюшки, верещака (ребра, тушеные в квасе), салат с горошком, традиционные мясные закуски (мацик и львовская колбаса), украинские сыры, а также карпатская форель с баношем.

Клопотенко рассказал, что готовит для иностранных лидеров: смотрите видео

Клопотенко отметил, что по отдельной просьбе он может дополнять или изменять меню. Например, добавить к нему пирожки или вареники.

Именитый шеф-повар также поделился, какие блюда чаще всего покоряют сердца иностранцев. В частности, бывший премьер Великобритании Борис Джонсон особенно полюбил сырники и борщ. Президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен понравилась форель, а экс-госсекретарь США Энтони Блинкен оценил борщ, качанную кашу и кофе из ячменя.

Евгений Клопотенко и Энтони Блинкен / Фото с Instagram-страницы Евгения Клопотенко

В то же время самым сложным вызовом для Клопотенко стала делегация из Индии, возглавляемая премьер-министром Нарендрой Моди. По его словам, ключевой проблемой стали строгие проверки на содержание яда в блюдах.

В общем на согласование меню понадобилась неделя, а за пять дней до официального визита приехала делегация в Украину, чтобы попробовать меню. Интересно, что через два дня прибыла еще одна группа, чтобы оценить блюда.

"К нам приставили два человека, которые были с нами целый день. С начала они пошли с нами на рынок, чтобы посмотреть, как мы все это покупаем, потом смотрели, как мы все это готовим и всю ночь упаковываем. Ради этой процедуры пришлось закрыть второй этаж ресторана. Там было 12 позиций еды. Они взяли по ложке каждого блюда, смешали и перебили блендером, чтобы проверить, нет ли там яда", – вспоминает Клопотенко.

Напомним, что в мае Киев посетили канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск. Клопотенко рассказал, какие блюда заказал каждый из европейских лидеров во время путешествия.