Считается, что кофе без кофеина полезнее для здоровья, однако не все так просто. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Полезен ли кофе без кофеина?

Прежде всего стоит отметить, что кофе без кофеина имеет те же химические вещества, что и обычный. Для того, чтобы устранить кофеин, зерна обрабатывают химикатами.

Обратите внимание! Полностью удалить кофеин из кофе невозможно. Его концентрация снижается до 2%, однако он не исчезает полностью после обработки.

Большинство свойств кофе сохраняются даже после того, как его обрабатывают, чтобы устранить кофеин.

Последние исследования подтверждают, что кофе без кофеина безопасен для потребления. Однако эксперты предупреждают, что люди могут испытывать немедленные симптомы отказа, в частности, головную боль, тошноту и трудности с концентрацией внимания, когда они прекращают потребление кофеина.



Кофе без кофеина безопасен / Фото Pexels

Важно отметить, что кофе без кофеина все еще содержит небольшое количество кофеина, поэтому медицинские работники рекомендуют соблюдать умеренность в его потреблении.

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для установления диагноза или медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в сфере медицины. Но если Вам нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратитесь к врачу.

К слову, бариста Каспар Кинг советует добавлять в кофе соль, чтобы нейтрализовать горечь и смягчить вкус напитка. Кинг отметил, что флет вайт и охлажденный капучино приобретают популярность, однако их приготовления требует умения для сохранения правильного вкуса.