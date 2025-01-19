Для чего в кофе добавляют масло: польза, о которой вы не подозревали

Кофе с маслом – это не только экзотический напиток, но и популярный тренд в мире здорового питания. Считается, что он может обеспечивать энергией, улучшать когнитивные функции и способствовать контролю аппетита.

Некоторые сторонники считают, что кофе с маслом помогает в похудении. Впрочем, этот напиток подходит далеко не всем.

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Что известно о кофе с маслом

"Bulletproof coffee", или кофе с маслом, зародился в США и быстро завоевал популярность во всем мире. Напиток получил такое название из-за утверждения, что он обеспечивает настолько мощный заряд энергии, что человек может чувствовать себя "пуленепробиваемым".

Современную популярность этот вид кофе обязан американскому биохакеру Дэйву Эспри, который подробно описал его в своей книге "Bulletproof Diet". Эспри утверждает, что регулярное потребление этого напитка способствовало значительному улучшению его физического и умственного здоровья.

Этот напиток готовится на основе крепко заваренного черного кофе. К нему добавляют сливочное масло, желательно от коров, которые питались травой, поскольку оно содержит больше полезных жирных кислот.

Также используется масло MCT – это среднецепочечные триглицериды, относящиеся к насыщенным жирным кислотам. Они быстро усваиваются организмом и обеспечивают мгновенный прилив энергии.

Кофе с маслом / Фото Unsplash

Какая польза кофе с маслом

Исследование, опубликовано в журнале Current Developments In Nutrition, свидетельствует, что кофе со сливочным маслом может способствовать контролю веса, поскольку вызывает ощущение сытости и помогает избежать переедания.

Этот напиток имеет и другие полезные свойства:

Масло MCT способно улучшать когнитивные функции, в частности память, концентрацию и внимание.

Кофе с маслом обеспечивает стабильный уровень энергии без резких спадов, которые характерны для некоторых других напитков.

По данным некоторых исследований, употребление кофе временно ускоряет метаболизм, что может способствовать сжиганию калорий.

В чем польза кофе с маслом / Фото Unsplash

Помогает ли кофе с маслом похудеть

Сторонники кофе с маслом считают, что этот напиток может способствовать похудению по нескольким причинам:

уменьшение аппетита : жиры, содержащиеся в сливочном масле и масле MCT, способствуют длительному ощущению сытости, что может помочь снизить общее потребление пищи в течение дня;

: жиры, содержащиеся в сливочном масле и масле MCT, способствуют длительному ощущению сытости, что может помочь снизить общее потребление пищи в течение дня; увеличение энергии : MCT-масло быстро усваивается организмом, обеспечивая стабильный приток энергии, что может повысить активность и способствовать расходу калорий;

: MCT-масло быстро усваивается организмом, обеспечивая стабильный приток энергии, что может повысить активность и способствовать расходу калорий; поддержка кетоза: напиток может помочь поддерживать состояние кетоза, при котором организм использует жир как основной источник энергии, а не глюкозу.

Однако научных исследований по влиянию кофе с маслом на процесс похудения пока недостаточно. Нужны дополнительные исследования, чтобы подтвердить или опровергнуть эти утверждения.

Кофе может помочь похудеть / Фото Unsplash

Как приготовить кофе с маслом

Чтобы приготовить кофе с маслом, выполните следующие шаги:

Заварите чашку крепкого черного кофе.

Добавьте 1 – 2 чайные ложки несоленого сливочного масла (например, топленого) и одну чайную ложку кокосового масла.

Взбейте напиток до образования пенистой текстуры.

Стоит помнить, что кофе с маслом является достаточно калорийным. Также этот напиток подходит не всем. Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, диабетом или повышенным уровнем холестерина стоит проконсультироваться с врачом перед его употреблением.

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