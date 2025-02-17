Кофе влияет не только на сердце: медики рассказали о неожиданной пользе от напитка

Кофе – любимый напиток миллионов людей, однако часто его употребляют из-за его вкуса и заряда энергии, который дает кофеин. Однако кофе также положительно влияет на здоровье организма.

Часто обсуждают влияние кофе на сердечно-сосудистую систему, однако это не все. Чем еще полезен кофе – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Well+Good.

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Чем еще кофе полезен для здоровья

Кофе – это не только источник кофеина и антиоксидантов, но и растворимой клетчатки. Гастроэнтеролог и доктор медицинских наук Джулио Кварта объясняет, что кофе содержит 1 – 2 грамма этого полезного для организма вещества.

Обычно мы думаем о клетчатке в таких вещах, как фрукты и овощи, но другой источник - бобы, в частности клетчатка из кофейных зерен. Каждая чашка кофе содержит примерно от 1 до 2 граммов растворимой клетчатки на порцию, которая помогает выводить токсины из нашего организма и является источником энергии для кишечного микробиома,

– рассказывает Кварта.



В кофе содержится растворимая клетчатка / Фото Pexels

В кишечнике есть разные микробы – вредные и вредные. Клетчатка из растительной пищи и из кофе способствует росту полезных бактерий, которые во время ферментации производят короткоцепочечные жирные кислоты, укрепляющие кишечный барьер.

Исследователи обнаружили, что состав микробиома у людей, которые пьют кофе, отличается. Кроме того, кофе снижает риски жировой болезни печени и фиброза при условии умеренного употребления – не более 1 – 2 чашек в день. В то же время чрезмерное употребление кофе негативно влияет на здоровье – повышает тревожность и нарушает сон.

Также негативно влияют на здоровье, в частности на здоровье кишечника, искусственные подсластители в кофе. Они могут ухудшать толерантность к глюкозе. Оптимально употреблять кофе без сахара и в умеренных количествах для здоровья кишечника.

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