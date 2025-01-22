Яблоко – это полезный фрукт, который является важным элементом в рационе людей, придерживающихся здорового образа жизни. Об этом пишет 24 Канал.

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Почему их лучше не есть вечером

Оно способствует предотвращению многих болезней и прекрасно подходит для перекусов. Однако важно знать, когда лучше всего употреблять яблоки, чтобы получить максимум пользы.

Есть яблоки вечером не рекомендуется, поскольку пектин, содержащийся в них, плохо переваривается в ночное время. Кроме того, яблоки повышают кислотность желудка, что может вызывать дискомфорт и мешать здоровому сну.

Оптимальное время для потребления яблок – это утро или день. Лучше всего есть их после основного приема пищи в качестве десерта. В это время пектин будет положительно влиять на работу кишечника, способствовать выведению токсинов и канцерогенов, обеспечивая организму максимальную пользу.