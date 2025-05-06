По словам сертифицированного сомнолога доктора Раджа Дасгупты, идеальное время для кофе – с 9:30 до 11:30 утра, то есть через 1-3 часа после пробуждения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Today.com.

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Почему стоит пить кофе в это время

Именно в этот период уровень кортизола, гормона, пробуждающего организм, начинает снижаться, и кофеин не конфликтует с естественным ритмом бодрости.

Кофе в это время может улучшить когнитивные функции, помочь преодолеть утренний спад энергии, а также повысить продуктивность и настроение за счет стимуляции дофамина. Исследования также показали, что регулярное потребление кофе по утрам связано с более низким риском смертности от сердечно-сосудистых болезней. Например, в большом исследовании, опубликованном в European Heart Journal, указано, что люди, которые пили кофе до полудня, имели на 31% ниже риск смерти от сердечных заболеваний по сравнению с теми, кто не пил его вообще.



Кофе утром полезнее, чем в другое время суток / Фото Pexels

Кроме этого, утреннее употребление кофе может лучше проявлять противовоспалительные свойства напитка, поскольку маркеры воспаления в организме имеют циркадные ритмы и самые высокие именно утром. Также в этот период организм эффективнее усваивает антиоксиданты.

Однако чрезмерное или позднее потребление кофеина, особенно после обеда, может вызвать нарушение сна. Организму нужно до шести часов, чтобы избавиться от половины кофеина, поэтому вечерний кофе может оставить вас с "остаточным" стимулированием, даже если вы этого не замечаете.

Кофе перед тренировкой может повысить энергию, выносливость и концентрацию, но может помешать сну, если употреблен вечером. После тренировки кофе может улучшить настроение и помочь с восстановлением, но зависимость от него может сигнализировать о хронической усталости.