Сообщает 24 Канал со ссылкой на Eating well.

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Когда лучше всего пить зеленый чай

Диетолог Джой Дюбост отмечает, что зеленый чай – это идеальный напиток, который не содержит калорий и сахара, а также является источником антиоксидантных растительных соединений, которые полезны для здоровья.

Лучше всего пить зеленый чай натощак. Употреблять его во время еды не стоит, ведь это может препятствовать усвоению железа. Если же пить зеленый чай утром на голодный желудок, вы получите полезные катехины.

Чтобы увеличить содержание антиоксидантов, зеленый чай рекомендуется сочетать с источником витамина С.

Зеленый чай лучше всего употреблять натощак / Фото Unsplash

Исследования показывают, что белки, клетчатка и определенные минералы могут ухудшать биодоступность флавоноидов. Это объясняется тем, что они могут задерживаться в компонентах (например, клетчатке) пищи, по сути "скрывая их" от организма во время пищеварения.

Почему лучше пить чай между приемами пищи

Пить зеленый чай во время еды не рекомендуется еще и потому, что танины – вещества, которые придают ему терпкий вкус, мешают усвоению железа.

Этот минерал является компонентом эритроцитов, ответственных за доставку кислорода к клеткам для поддержания энергии, среди других функций.

Чтобы предотвратить это, нужно пить зеленый чай минимум за два часа до или после еды, чтобы максимизировать усвоение антиоксидантов.

Что будет, если пить зеленый чай после еды

Хотя многие любят завершить трапезу чашкой чая, в случае с зеленым чаем это не лучший вариант. Танины, содержащиеся в нем, могут затруднять усвоение питательных веществ, в частности железа, что вредно, если есть риск дефицита.

Не стоит пить зеленый чай сразу после приема пищи / Фото Unsplash

Танины могут связываться с железом из растительных источников в пищеварительном тракте и затрудняют его усвоение организмом. Поэтому, чтобы получить максимальную пользу, лучше подождать несколько часов после еды и только тогда наслаждаться чашкой зеленого чая.

Что произойдет, если пить зеленый чай вечером

Для многих людей чашка чая вечером – это своеобразный расслабляющий ритуал перед сном. Однако стоит помнить, что зеленый чай содержит кофеин – около 30 миллиграммов на одну порцию. Это меньше, чем в кофе, но для людей с повышенной чувствительностью к кофеину этого может быть достаточно, чтобы помешать способности заснуть или поддерживать сон.

В таком случае лучше выбрать безкофеиновый чай – например, ромашковый чай.

Как получить максимум пользы из зеленого чая

Чтобы получить максимум пользы от чашки зеленого чая, придерживайтесь нескольких простых советов:

заваривайте чай кипятком (100 градусов) до 4 минут;

сочетайте зеленый чай с продуктами, богатыми витамином С, такими как апельсины, лимоны или клубника, что может улучшить усвоение организмом антиоксидантов из напитка;

добавление молока к зеленому чаю может снизить его антиоксидантную способность. Тем, кто хочет максимизировать его пользу, лучше всего наслаждаться зеленым чаем без коровьего или соевого молока.

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