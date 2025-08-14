Борщ – национальное блюдо украинской кухни. Наш народ готовит его веками, поэтому сейчас это уже также часть культурного наследия.

Впервые письменное упоминание о борще появилось в 1584 году, однако на самом деле его также могли готовить еще в Вавилоне. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на WAS.

Каким был первый борщ?

Интересно, что эта версия борща несколько отличалась от той, которую мы все знаем. Дело в том, что такой древний борщ готовили без свеклы. Автором рецепта борща "по-римски" считают Марка Гавия Апиция. Этот борщ был совсем другим – основой для приготовления было растение борщевик.

Его квасили и готовили из него что-то похожее на суп. Причиной, почему свеклу не добавляли к этим блюдам простая – в Европе тогда еще не было этого овоща.

Он появился на прилавках древних овощных магазинов в конце 16 века. Предполагают, что почти сразу его начали добавлять в борщ – в начале 17 века.

Зато в старых кулинарных книгах Польши есть упоминания о борще с лимоном и рыбой. Сейчас эти рецепты выглядят несколько странными, ведь отличаются от классического представления об этом блюде.

Борщ является настоящей визитной карточкой украинской кухни. Его рецепт неоднократно пыталась присвоить Россия, однако им это не удалось.

К слову, в 1918 году во время Гетманщины Павла Скоропадского тарелка борща стоила довольно дорого. Эта сумма составляла примерно треть ежедневного дохода чиновника того времени.