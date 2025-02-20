Как получить богатый урожай комнатного перца: важные нюансы посадки и ухода

В последнее время выращивание комнатных растений стало популярным трендом среди любителей природы и домашнего уюта. Отдельную популярность получило выращивание плодовых растений, в частности комнатного перца.

Выращивать дома комнатный горький перец – это отличное решение, поскольку растение может давать плоды много лет, а также он может защищать помещение от вредных бактерий благодаря бактерицидным свойствам. Как вырастить перец на подоконнике рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Флористикс".

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Когда и как сажать комнатный перец

Комнатный перец можно сеять в любое время: чем моложе будет растение зимой, тем больше шансов у него успешно перезимовать.

Когда с перчика начнут опадать листья, стоит срезать наземную часть, оставив небольшой пенек. На нем проснутся спящие почки и начнет отрастать новое молодое растение.

Для удобства во время посева следует использовать прямоугольные контейнеры. Это позволит сеять семена рядами.



Когда и как сажать комнатный перец / Фото iStock

Дело в том, что в помещении воздухообмен вялый, и если вы переувлажните в контейнере почву, она быстро не просохнет и может возникнуть риск развития на сеянцах черной ножки.

Чтобы этого не происходило, регулярно рыхлите междурядья, а в прямоугольных контейнерах это делать удобнее.

Перец нужно сеять в лотки, наполненные приобретенным грунтом с добавлением 30% речного песка или перлита. Слой почвы должен быть высотой 3 – 4 сантиметра. Поверхность почвенной смеси нужно разровнять и уплотнить.

Ряды сделайте на расстоянии 3,5 – 4 сантиметров. Глубина заделки семян – до 1 сантиметра. Загущать посевы не нужно: разложите семена в бороздки с отступом 1 см.



Перец / Фото iStock

Заворачивать семена можно почвой, но лучше прокаленным песком, чтобы снизить риск возникновения черной ножки. Поливать посевы лучше из распылителя, стараясь не размыть верхний слой почвы и не оголить семена.

После полива накрывайте контейнер стеклом и поместите их в помещение с температурой 22 – 26 ⁰C.

Как ухаживать за комнатным перцем

Если вы правильно провели посев, всходы появятся очень быстро. Как только это произойдет, организуйте для сеянцев искусственную подсветку.

Можно использовать для этого эконом-лампу мощностью 10 Вт, которая работает 16 – 18 часов в сутки. Установите ее на высоте 20 – 25 см от верхушек рассады. Только при достаточном освещении всходы будут крепкими и не вытянутся.



Рассада / Фото iStock

Важный этап – это пикирование рассады, которое следует проводить в фазе развития 2 – 4 настоящих листьев. Чем реже вы посеете семена, тем позже придется пикировать сеянцы и тем меньше у вас будет с ними хлопот. Если посеять перец в кассеты с мелкими ячейками, он лучше перенесет пикировку.

Садоводы рекомендуют класть в каждую ячейку по 2 семечка на тот случай, если одно не прорастет. Если прорастут оба, в дальнейшем менее развитый сеянец можно будет убрать.