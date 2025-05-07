Что ела королева Елизавета II на обед: раскрыто ее любимое блюдо

Елизавета II отдавала предпочтение простым, но изысканным блюдам. В частности жареной камбале и филе с соусом из грибов и виски.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Какими были любимые блюда Елизаветы II

Бывшие повара королевского дворца поделились, что королева Елизавета II чаще всего на обед заказывала жареную камбалу на подушке из припущенного шпината или цуккини. Такой обед был не только низкокалорийным, но и богатым на белок с большим количеством необходимых питательных веществ.

Считается, что это была одна из причин, почему обед был одним из самых любимых приемов пищи монархини.

Любимое обеденное блюдо Елизаветы II было простым и полезным / Фото GettyImages

Как отметил бывший шеф-повар Даррен Макгрейди, вечером королева часто смаковала филе с соусом из грибов и виски, особенно в сочетании с олениной.

Также известно, что Елизавета II обычно избегала продуктов с высоким содержанием крахмала, таких как картофель или макароны, когда ела наедине.

Ее питание было частым, но умеренным, поэтому на послеобеденный чай она любила шоколадный бисквитный торт и имбирный пирог. Среди любимых сэндвичей королевы – с огурцом, яйцом и копченым лососем.

К слову, ранее мы писали о том, что любила есть королева Елизавета II на завтрак. Часто это были хлопья, тосты, чай и печенье.