Каков любимый перекус королевы Камиллы?

Поскольку Камилла много времени проводит в собственном саду и готовит блюда из выращенных продуктов, она обожает лакомиться сырым горохом, срывая его прямо с кустов. Об этом королева рассказала во время визита в одну из школ в Беркшире.

Я скажу вам, что мне действительно нравится есть горох просто с грядки. Если вынуть его прямо из стручка, он очень вкусный и очень сладкий. Я вожу всех своих внуков в садик, и они часами едят горох,

– рассказала она.

Королева Камилла / Фото GettyImages

В издании отметили, что свежий зеленый горох богат витаминами C и E, цинк и другие антиоксиданты. По данным Британского фонда сердца, ежедневное употребление порции гороха, фасоли или бобовых может способствовать снижению уровня холестерина.

К слову, любимое блюдо королевы Камиллы также доступно каждому. Более того, его цена составляет всего 1,15 фунта.