Королева Камилла призналась, какой продукт является ее любимым перекусом. По ее словам, его часами также едят ее внуки.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Gloucestershire Live.

Смотрите также Какой завтрак любимый у короля Чарльза III

Каков любимый перекус королевы Камиллы?

Поскольку Камилла много времени проводит в собственном саду и готовит блюда из выращенных продуктов, она обожает лакомиться сырым горохом, срывая его прямо с кустов. Об этом королева рассказала во время визита в одну из школ в Беркшире.

Я скажу вам, что мне действительно нравится есть горох просто с грядки. Если вынуть его прямо из стручка, он очень вкусный и очень сладкий. Я вожу всех своих внуков в садик, и они часами едят горох,

– рассказала она.

Королева Камилла / Фото GettyImages

В издании отметили, что свежий зеленый горох богат витаминами C и E, цинк и другие антиоксиданты. По данным Британского фонда сердца, ежедневное употребление порции гороха, фасоли или бобовых может способствовать снижению уровня холестерина.

К слову, любимое блюдо королевы Камиллы также доступно каждому. Более того, его цена составляет всего 1,15 фунта.