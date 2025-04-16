Кожуру от авокадо садоводы иногда используют как естественное удобрение. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Onet.

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Как ее используют

Вместо того, чтобы выбрасывать остатки после приготовления гуакамоле, кожуру стоит измельчить и смешать с почвой. Она богата на калий, магний и фосфор, что положительно влияет на рост зеленых культур. К тому же ее добавление улучшает структуру почвы.

Также кожура авокадо эффективна в компостировании – хоть и разлагается медленно, благодаря этому дольше сохраняет питательные вещества. Главное – тщательно ее измельчить перед добавлением в компост.



Кожуру от авокадо также можно использовать / Фото Pexels

Такой подход – не только полезен для сада, но и способствует экологическому образу жизни.

Эксперт Кэтрин Тейлор советует добавлять соль на авокадо, чтобы улучшить его вкус и текстуру. Она рекомендует использовать целый зерновой хлеб и разминать авокадо перед нанесением на тост для лучшего контроля текстуры.