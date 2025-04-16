Не выбрасывайте кожуру от авокадо: как ее можно использовать

Авокадо в последнее время стало очень популярным продуктом. Интересно, что даже его кожуру можно использовать.

Кожуру от авокадо садоводы иногда используют как естественное удобрение. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Onet.

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Как ее используют

Вместо того, чтобы выбрасывать остатки после приготовления гуакамоле, кожуру стоит измельчить и смешать с почвой. Она богата на калий, магний и фосфор, что положительно влияет на рост зеленых культур. К тому же ее добавление улучшает структуру почвы.

Также кожура авокадо эффективна в компостировании – хоть и разлагается медленно, благодаря этому дольше сохраняет питательные вещества. Главное – тщательно ее измельчить перед добавлением в компост.



Кожуру от авокадо также можно использовать / Фото Pexels

Такой подход – не только полезен для сада, но и способствует экологическому образу жизни.

Эксперт Кэтрин Тейлор советует добавлять соль на авокадо, чтобы улучшить его вкус и текстуру. Она рекомендует использовать целый зерновой хлеб и разминать авокадо перед нанесением на тост для лучшего контроля текстуры.