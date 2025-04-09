Именно такая подача, по словам исследователей, позволяет значительно улучшить процесс экстракции. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Что влияет на насыщенность кофе

Арнольд Матийссен, ученый из Университета Пенсильвании, объясняет, что при медленном наливании вода дольше взаимодействует с кофейным порошком. А если доливать ее с большей высоты – это усиливает смешивание и помогает лучше "вытянуть" вкус. Однако он предостерегает: чрезмерная высота или слишком медленный поток могут вызвать распад струи на капли, что снижает эффективность процесса.

Во время исследования команда использовала прозрачный заменитель молотого кофе. Чтобы зафиксировать, как ведет себя жидкость во время заваривания, на частицы направляли лазер и снимали все высокоскоростной камерой.



Приготовить крепкий кофе можно дома / Фото Pexels

Результаты показали: если лить воду с малой высоты, она не проникает глубоко и почти не нарушает структуру слоя. Зато струя с большей высоты вызывает движение частиц: они перемещаются, смешиваются, оседают в центре и создают эффект лавины. Это активное перемешивание и является ключом к насыщенному вкусу.

Главное условие – поток должен быть непрерывным и достаточно энергичным. Такой подход помогает полнее раскрыть аромат и силу кофе, даже не выходя из дома.

Ранее стало известно, что яблоки могут обеспечить столько же или больше энергии, чем кофе, благодаря природному сахару, витаминам, фруктозе, антиоксидантам и пищевым волокнам.