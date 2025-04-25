Что ест Криштиану Роналду, чтобы выглядеть на 25 в свои 40: любимое блюдо легенды футбола

Криштиану Роналду – не только футбольная легенда, но и пример фанатичной самодисциплины. Интересно, что в меню звезды почти нет сахара, никакого алкоголя, зато есть одно любимое блюдо из детства.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Что известно о любимом блюде Роналду

Роналду всегда отличался трепетным отношением к своему физическому состоянию – его идеальная форма не раз вызывала восхищение как на футбольном поле, так и среди подписчиков в соцсетях.

В издании отмечают, что одним из источников энергии Роналду является его любимое блюдо – бакаляу-а-браш. Это традиционное португальское блюдо из соленой трески, картофеля, лука и яиц. Оно не только питательное и простое в приготовлении, но и имеет для футболиста особое значение – с детства его готовила его мама.

Бакаляу-а-браш / Фото Pingo Doce

В собственном ресторане Роналду в Лиссабоне это блюдо готовят именно так, как когда-то это делала его мама. Сам футболист неоднократно признавался, что бакаляу-а-браш возвращает его в беззаботные времена детства и заряжает энергией – как физической, так и душевной.

Криштиану Роналду / Фото GettyImages

Добавим, что Роналду внимательно следит за своим рационом. В его меню много белка, почти полностью отсутствует сахар, и он полностью избегает алкоголя. Среди напитков звезда всегда отдает предпочтение обычной воде.

К слову, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон также придерживается сбалансированного питания. Одним из главных принципов ее питания – употребление суперфудов.