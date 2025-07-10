Ее едят все британцы: любимое блюдо королевы Камиллы стоит всего 65 гривен

Британская королева-консорт Камилла удивила своей скромностью. Вместо изысканных деликатесов она предпочитает простое блюдо, знакомое каждому британцу.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Какое любимое блюдо королевы Камиллы любимое блюдо

Королева-консорт Камилла призналась, что предпочитает классические и любимые семейные блюда, а не "прихотливые" или "сложные" рецепты.

Одним из ее любимых блюд является настоящая британская классика – фасоль на тосте. Камилла отметила, что ей нравится именно простота этого блюда, но фасоль должна быть именно марки Heinz.

Королева Камилла / Фото GettyImages

Это недорогое блюдо является основным для многих британцев, поскольку оно очень дешевое и простое в приготовлении. Например, буханка цельнозернового хлеба из линейки Waitrose essential обойдется в 35 пенсов, а банка фасоли Heinz – в 80 пенсов.

Общая стоимость такого ужина составляет всего 1,15 фунта (около 65 гривен).

К слову, принцесса Диана также не была привередливой в вопросе еды. Среди ее фаворитов был картофель с домашними яйцами.