Сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Смотрите также Роскошный вид без голодовок: что ест Хейли Бибер, чтобы иметь идеальную кожу и фигуру

Каким было любимое блюдо принцессы Дианы на обед

Даррен Макгрейди работал 15 лет шеф-поваром в британской королевской семье. Он часто готовил для принцессы Дианы и ее сыновей – Уильяма и Гарри.

В своем видео на YouTube он поделился воспоминаниями о любимом блюде принцессы, которое она часто заказывала на обед.

Принцесса Диана / Фото GettyImages

Диана предпочитала домашнюю еду, а одним из ее фаворитов был запеченный картофель с домашними яйцами.

Яйцо Сюзетт – было одним из любимых блюд принцессы Дианы. Она заказывала его по крайней мере раз в неделю,

– рассказал шеф-повар.

Это блюдо отличалось своей простотой и сытностью. Яйцо-пашот подавалось на картофельной подушке со шпинатом и голландским соусом.

К слову, у королевы Елизаветы II также было любимое обеденное блюдо. Бывшие повара королевского дворца поделились, что чаще всего она заказывала жареную камбалу на подушке из припущенного шпината или цукини.