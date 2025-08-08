Сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
Какой напиток ежедневно пьет король Чарльз?
Как настоящий британец, король Чарльз обожает чаепитие. Его любимый напиток – чай дарджилинг с медом и молоком, который является основным блюдом его позднего завтрака.
Этот чай известен своими многочисленными полезными свойствами. Он содержит большое количество растительных соединений, таких как полифенолы и фитохимические вещества, включая флавоноиды.
Любимый напиток короля Чарльза – чай / Фото GettyImages
Эти мощные фитонутриенты, которые содержатся в чае, способствуют снижению уровня холестерина, что потенциально может помочь в лечении высокого кровяного давления, сердечных заболеваний и снизить риск инсульта.
Также, согласно недавним исследованиям, экстракт черного чая способен снижать уровень сахара в крови и улучшать выработку инсулина, что важно для людей с диабетом.
Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для установления диагноза или медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в сфере медицины. Но если Вам нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратитесь к врачу.
