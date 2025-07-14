Сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Каков любимый напиток принца Уильяма?

Артур Готье из бренда Nio Teas, специализирующегося на зеленом чае, рассказал о том, что каждый член королевской семьи имеет свой любимый вид чая.

Что касается принца Уильяма, эксперт предположил, что он предпочитает классический чай English Breakfast, который помогает ему поддерживать энергию в течение дня.

Я представляю, что он начинает день с крепкой чашки English Breakfast, готовясь к королевским обязанностям,

– рассказал Готье журналу Luxurious.

У каждого члена королевской семьи есть собственный любимый чай / Фото GettyImages

Он также добавил, что этот "крепкий, практичный напиток" является идеальным выбором для тех, кто нуждается в дополнительной энергии и концентрации.

Зато, любимым чаем принцессы Уэльской, по словам эксперта, является "Эрл Грей" с небольшим количеством меда.

Ранее Уильям признавался, что не является фанатом кофе и всегда предпочитает чай, чтобы "взбодриться".

К слову, королева Камилла обожает блюдо, которое является классикой британской кухни. Интересно, что его общая стоимость – всего 1,15 фунта (около 65 гривен).