Король Великобритании Чарльз III любит есть сэндвичи для пикников, которые повара готовят по определенному рецепту. "Королевский сэндвич" готовится несложно, передает 24 Канал.
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Как его готовить
Для основы нужно взять пшеничную булочку диаметром 8 сантиметров и разрежьте ее пополам. Нижнюю часть булочки смажьте майонезом и добавьте немного соуса песто.
Начинка:
- Выложите листья салата.
- Добавьте поджаренное яйцо, приправленное щепоткой соли. Важно, чтобы яйцо имело круглую форму.
- Положите несколько тонких ломтиков сыра грюер, известного своим насыщенным вкусом.
Верхнюю половину булочки смажьте сливочным маслом и мармитом – популярной британской пастой из дрожжевого экстракта, которая имеет выразительный соленый вкус.
Соедините обе половины булочки, формируя сэндвич.
Этот рецепт сочетает в себе традиционные британские вкусы и является идеальным для пикника. Бутерброд с песто, яйцом и сыром грюер не только выглядит изысканно, но и имеет богатый вкус.