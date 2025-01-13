Король Великобритании Чарльз III любит есть сэндвичи для пикников, которые повара готовят по определенному рецепту. "Королевский сэндвич" готовится несложно, передает 24 Канал.

Смотрите также Что произойдет с организмом, если заменить кофе на чай и употреблять его ежедневно

Как его готовить

Для основы нужно взять пшеничную булочку диаметром 8 сантиметров и разрежьте ее пополам. Нижнюю часть булочки смажьте майонезом и добавьте немного соуса песто.

Начинка:

Выложите листья салата.

Добавьте поджаренное яйцо, приправленное щепоткой соли. Важно, чтобы яйцо имело круглую форму.

Положите несколько тонких ломтиков сыра грюер, известного своим насыщенным вкусом.

Верхнюю половину булочки смажьте сливочным маслом и мармитом – популярной британской пастой из дрожжевого экстракта, которая имеет выразительный соленый вкус.

Соедините обе половины булочки, формируя сэндвич.

Этот рецепт сочетает в себе традиционные британские вкусы и является идеальным для пикника. Бутерброд с песто, яйцом и сыром грюер не только выглядит изысканно, но и имеет богатый вкус.