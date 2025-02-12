На первый взгляд, этот напиток сложно отличить от другого черного кофе, а в меню многих заведений он встречается нечасто. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой The Guardian.

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Что такое лонг-блек

Бариста в разных кафе могут иметь собственные интерпретации лонг-блэк. Некоторые даже называют его просто другим названием американо.

Однако есть принципиальное отличие: в лонг-блэк эспрессо добавляют в чашку с горячей водой, а не наоборот. Это позволяет сохранить крема и насыщенный вкусовой профиль напитка. Владелец кофейни Laynes в Лидсе Дейв Олейник объясняет, что такой способ приготовления сохраняет текстуру и не разрушает ароматы.

По данным опросов, в 2023 году лонг-блек стал пятым по популярности кофейным заказом в Лондоне, занимая 9% от общего объема продаж кофе. В легендарной кофейне Kaffeine этот напиток предлагают с 2009 года, и его популярность только растет.

Его вкус гораздо ярче, чем у американо: ежевика, карамель, ореховые ноты – все это проявляется значительно четче, – объясняет владелец заведения Питер Дор-Смит.

Популярность лонг-блека является частью глобальной тенденции – переход от больших и сладких напитков к более концентрированным и качественным. Это отражает европейский подход к кофейной культуре, где акцент делают на вкусе, а не на объеме.



Популярными становятся более крепкие напитки / Фото Pexels

Станет ли лонг-блек столь же популярным, как флэт вайт или классический черный кофе? В крупных кофейных сетях Великобритании этот напиток пока не встречается, но его популярность растет. Так что, возможно, самое время попробовать изменить свой привычный заказ.