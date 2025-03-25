В сети показали рецепт луковых чипсов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео в ТикТок.

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Как это сделать

Сначала нужно натереть твердый сыр и выложить его на форму для запекания, которую перед тем нужно застелить пергаментом.

Затем нужно порезать почищенный лук кольцами и выложить его сверху на сыр. Далее добавить специи по вкусу. Стоит выбирать те, которые нравятся индивидуально. После этого нужно выложить еще слой сыра сверху, чтобы чипсы имели насыщенный вкус.

Следующим этапом нужно поставить блюдо запекаться в духовку. Подробнее – рассказывают на видео. Такое блюдо станет отличной закуской и хорошо дополнит любой вечер.

Как приготовить сырные луковые чипсы: смотрите видео